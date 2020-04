Petites tranches poétiques : révélez toute la poésie de votre bibliothèque

tranches poétiques, par ActuaLitté







< >

Gilles Badaire‎ Tahnee Juguin‎ Delfine Roger‎ Maude Donnet-Borel‎ Gaston Defferre‎ Nathalie Moinard‎ Stefanie Rbd‎ Muriel Lecoq Julie Vistel‎ Avec contrainte de chiffres et nombres. Création Marie Bernard bien agencé de Corinne Priscilla Virthe





par Stéphanie Prieur



Il fallait une nuit sans sommeil, nous raconte Gérard Picot, directeur artistique de la Fête du livre de Villeurbanne. « En regardant les livres devant moi, j’ai eu l’envie de tenter ce que les Anglais appellent le Book Spine Poetry Contest. Il s’agit tout simplement — mais la simplicité n’est qu’apparente — de se servir du titre de livre pour créer un poème. » Les Petites Tranches Poétiques avaient vu le jour.Une publication sur le groupe Improbables librairies, Imporobables bibliothèques, et le tour est joué : les quelques 426.000 abonnés emboîtent le pas, et très rapidement, les premières créations apparaissent.Rapidement, un premier groupe se constitue, Petites tranches poétiques , qui en l’espace d’une semaine compte maintenant plus de 4700 membres. Et cela n’arrête pas. « C’est dans la lignée du Bookface, bien entendu, mais l’enthousiasme que cela génère nous a étonnés », poursuit Gérard Picot.Et le principe est simple : « Vous empilez de 3 à 10 livres que vous avez trouvés dans votre bibliothèque, dans votre librairie ou à la bibliothèque municipale. Vous les agencez de telle façon que leurs titres forment un poème. Vous publiez votre création dans ce groupe pour la partager. »Depuis, des bibliothèques demandent à collaborer avec le groupe, pour s’emparer à leur tour de cette création. Mieux : Instagram, dont le format est presque idéal pour ce faire, déborde. Le hashtag #tranchespoetiques compte près de 530 publications, et cela continue.Maintenant, l’initiative ne peut que se déployer à travers le monde. « Comme je me charge également des Journées internationales du livre voyageur, nous avons proposé à nos partenaires de jouer à leur tour, dans d’autres langues. » Ainsi, les interlocuteurs du Liban ont promis des expérimentations plurilingues – français, arabe, italien et anglais. Fameux challenge…Révélatrices, ces tranches poétiques ? Assurément : d’abord sur le choix des auteurs accumulés. Ensuite, sur le respect des règles : « Le plus intéressant, à mon goût, est parvenu à superposer 16 livres pour sa création. » Jugez sur pièce.Et d'autres ont également débordé de loin la consigne des 10 livres – moins d'ailleurs une recommandation pour éviter l'effondrement de livres qu'une véritable règle...D’autres bricolent des compilations uniquement avec les ouvrages d’un seul auteur – comme Agatha Christie, ou Harlan Coben. Et puis, les thématiques les plus diverses rejaillissent : féminisme, gourmandise, politique, ironie, angoisses ou sexualité. « Les gens élaborent des modèles passionnants, certains sont revenus plusieurs fois depuis la semaine passée. C’est incroyable : combien de temps doivent-ils y passer ? »Plus que des cadavres exquis – ce qui reste tout à fait possible, mais avec peut-être moins d’intérêt – ce projet poétique devrait également servir l’an prochain pour la Fête du livre de Villeurbanne. De quelle manière ? Il faudra encore l’imaginer. En attendant, les médiathèques, les libraires, et déjà des auteurs, commencent à jouer le jeu.Probablement (ou improbablement !), verrez-vous circuler dans des groupes Whatsapp ces poèmes élaborés. « À chacun de s’en inspirer, de défier ses proches, ses amis », s’enthousiasme Gérard Picot.On peut les retrouver sur les différents réseaux avec ces hashtags: #tranchespoetiques, #confinementcreatif, #improbableslibrairies, #petitestranchespoétiques.