Propriétaire de deux librairies (Le comptoir des mots dans le 20e et Le comptoir des lettres dans le 5e), Renny Aupetit fait également partie du réseau Librest qui rassemble des libraires de l’Est parisien. Le 14 au soir, comme tous ses collègues il à été contraint de fermer, mais comme beaucoup d’entre eux il a choisi de continuer à assurer un service qu’il juge essentiel à la vie des citoyens confinés. « On a tous fermé le 14 au soir et dès le 15 on s’est demandé comment réagir », explique-t-il.



Durant un mois il a donc pioché dans ses réserves pour ensuite acheminer directement les ouvrages aux clients qui avaient commandé sur librairie.com, le site de son magasin. Comme la filière du livre n’était plus capable de livrer des nouveautés, il s’est appuyé sur les libraires membres de librest et la mise en commun des stocks pour alimenter son offre.



Mais aujourd’hui le réseau Librest a décidé de se lancer dans le click and collect qui lui donne la possibilité d’ouvrir un guichet « sans contact » deux heures par jour, où les clients pourront venir retirer leurs commandes payées au préalable sur internet. Parce que continuer à vendre et partager des livres est capital en cette période de confinement.



C’est plus qu’un choix économique : nous, on pense que le livre est quelque chose de vital pour les gens surtout en cette période de confinement.

Surtout que la demande ne concerne pas les livres récemment plébiscités par les médias, mais bien les classiques de la littérature, preuve de la volonté des lecteurs de se reposer sur les mots pendant la quarantaine. De plus, un livre commandé sur quatre serait un livre jeunesse, une forte demande de la part de famille qui cherche à tout prix à garder un équilibre culturel sain.



Enfin remettre en activité les librairies est aussi une forme réponse face à un cyberconcurrent dont on ne prononcera pas le nom qui profitait en toute impunité de la crise jusque là.



