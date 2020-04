Poésie sanitaire : comment les mots reflètent la crise du coronavirus

(photo d'illustration, Jopa Elleul, CC BY-NC 2.0)

This poem is called “First lines of emails I’ve received while quarantining.” pic.twitter.com/4keCqPaO63 — Jessica Salfia (@jessica_salfia) April 11, 2020



« En ces temps incertains /tandis que nous traversons cette nouvelle normalité, /Voulez-vous partager vos idées et vos solutions ? /Comme vous le savez, nombreux sont ceux qui luttent. » Les premiers vers du poème de Jessica Salfia ont quelque chose de familier. Et pour cause : son texte reprend des bribes de textes reçus depuis le début de la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus.Des emails commerciaux, appelant à la solidarité à travers une commande ou le paiement d'un bon d'achat à dépenser une fois le confinement levé, mais aussi des messages plus personnels, demandant des nouvelles, si tout va bien.Professeure d'anglais dans l'État de Virginie, aux États-Unis, Jessica Salfia a composé un poème à l'aide des premières phrases des messages reçus depuis plusieurs semaines, pour composer un texte qui reflète en partie les étranges sentiments que suscite le confinement et les décomptes des malades et des morts, dans le monde entier.Publié sur Twitter, son texte a été très apprécié, si bien que de nombreux utilisateurs lui ont emboité le pas. D'autres professeurs ont même proposé à leurs élèves, à distance, de composer un texte similaire, pour exprimer d'une autre manière, particulièrement personnelle, des émotions très fortes...via For Reading Addicts