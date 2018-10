Pour 1 $, on peut acheter les droits cinéma d'un texte de Stephen King

Le maître de l’horreur sait aussi verser dans les bonnes œuvres : depuis 40 ans, il a mis en place un projet permettant à des étudiants de cinéma d’acheter les droits d’adaptation d’une de ses nouvelles. Pour 1 $. Cette année, c’est Stationnary Bike qui a été remportée, tirée du recueil Just After Sunset.



Maison de Stephen King - Ron Cogswell, CC BY 2.0



Juste avant le crépuscule a été traduit par William Olivier Desmond pour Albin Michel en mars 2010 et repris par Le Livre de poche en février 2012. Pour les petits jeunes, originaires du Pays de Galles, cette aventure va démarrer sur les chapeaux de roues.

Le Dollar Babies, un vieux programme



En effet, les deux étudiants qui auront la responsabilité d’adapter du Stephen King – Alfie Evans, 16 ans, et Cerys Cliff, 14 ans – seront secondés par une équipe de trente personnes.

La production du film devrait s’achever au printemps, avec pour seule contrainte de faire parvenir une copie de l’adaptation au romancier. « Nous avons envoyé un email à sa secrétaire, Margaret, et en moins de 24 heures, elle est revenue vers nous. Nous lui avons expliqué ce que l’on comptait faire, que ce n’était pas à but lucratif, que les étudiants s’investiraient beaucoup, et elle nous a renvoyé un contrat signé par Stephen King en personne », explique Kevin Philipps, enseignant au LA Times.

Le romancier expliquait par le passé que cette initiative du Dollar Babies, que l’on retrouve sur son site personnel, a commencé vers 1977, quand il a commencé à connaître un véritable succès populaire.



Le recueil, lui, est sorti en 2008 aux États-Unis : il compte 13 nouvelles dont onze furent publiées dans des magazines ou des anthologies, une autre, Un chat d’enfer, qui remonte aux années 70, et N., inédite. Il avait reçu le prix Bram Stoker l’année de sa sortie, récompensant le meilleur recueil de nouvelles.

Stationary Bike, ou Vélo d’appart en version française, raconte comme Richard Sifkitz fait face à un taux de cholestérol trop élevé. Cet artiste va alors illustrer l’image que son médecin lui donne : celle d’ouvriers qui seraient chargés de nettoyer son organisme. Le cholestérol montrerait alors une fatigue des ouvriers. Il ne manquerait alors plus qu’ils deviennent réalité, après avoir été représentés sur une toile...



Pour apprendre à écrire, il faut lire

D’ailleurs, jamais avare de conseils, le romancier vient de fournir quelques recommandations pour les jeunes auteurs, ou aspirants. Notamment, de lire, lire et lire sans cesse, pour s’inspirer, respirer l’ambiance, et ainsi de suite.

Il a d’ailleurs quelques suggestions d’excellents ouvrages pour ce faire : Shining, Carrie, Simetierre... Le message est passé ?