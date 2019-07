Pour 1700 €, dormez dans une suite, sur les traces de JK Rowling

L’hôtel Balmoral d’Édimbourg n’est pas rancunier. Il aurait tort de l’être. Certes, JK Rowling a sauvagement vandalisé l’établissement ; avec un graffiti qu’elle revendique avec fierté. Mais une pareille aubaine commerciale ne se rencontre que rarement.En effet, c’est dans une suite de cet hôtel de luxe que Rowling acheva l’écriture de l’ultime tome d’Harry Potter. Et la chambre, désormais mutilée par les gribouillis de la romancière, laissés sur les murs, vaut une petite fortune.Il est en effet possible de s’installer au bureau où Rowling posa son séant, de faire semblant de ranger les feuillets d’un manuscrit promis au même avenir qu’Harry Potter — on le souhaite à quiconque… Et donc de séjourner dans ce qui était précédemment la Tweed Suite, mais après le passage de la romancière, a été rebaptisé J.K. Rowling Suite.Plusieurs touches discrètes ou non rappellent que l’univers du petit sorcier s’est conclu ici : même le heurtoir de la porte est en forme de hibou.Pour le côté chic, la salle de bain est en marbre, avec une immense baignoire, salon séparé, lit king-size et immense chambre.