Pour embellir vos étagères, des serre-livres en pierre et cristaux

Le serre-livre est ce petit objet bien pratique qui sert à caler une rangée de livres. Plus utilitaires que décoratifs, ces appuis posés de part et d’autre de la lignée de vos ouvrages préférés sont rarement des œuvres d’art. Mais c’était sans compter sur ses serre-livres en cristaux, en pierres et en minéraux, qui embelliront immanquablement vos étagères.



via via Etsy



Le serre-livre peut être fait en divers matériaux comme le bronze, le marbre ou le bois. Mais aussi, en géode.



Et il y en a pour tous les goûts. De la fluorite verte à l’agate, en passant par l’améthyste, le quartz transparent et la labradorite polie. Sans oublier, la pierre jaspe et la sélénite.



Pour les pièces les plus originales, notons ce serre-livre en pierre chrysanthème qui reprend la forme de la célèbre fleur. Mais aussi en bois pétrifié, ou en nodules à septaria.



< > crédit : KylaLondon crédit : OdetoGeode crédit : OdetoGeode crédit : KylaLondon crédit : KylaLondon crédit : DBarEStudio crédit : CrystallineEarthShop crédit : CrystalKindness crédit : MelanThreadsDesigns crédit : CanyonCrystals



Avec de telles œuvres d’art, vous n’aurez plus honte d’infliger des serre-livres à vos ouvrages préférés. Et si le design de certaines pièces est épatant, le prix affiché peut, lui aussi, nous laisser sans voix. La Saint-Valentin approchant à grands pas, ce cadeau saura ravir les adeptes de pierres, ou de livres, mais surtout des deux. Le serre-livre peut être fait en divers matériaux comme le bronze, le marbre ou le bois. Mais aussi, en géode. Le site Bookriot a déniché une liste de ces objets atypiques mis en vente sur la plateforme Etsy. Que ce soit pour leurs vertus physiques, psychiques et émotionnelles, ou juste pour son esthétique, difficile de résister face à ses sublimes serre-livres en pierres.Et il y en a pour tous les goûts. De la fluorite verte à l’agate, en passant par l’améthyste, le quartz transparent et la labradorite polie. Sans oublier, la pierre jaspe et la sélénite.Pour les pièces les plus originales, notons ce serre-livre en pierre chrysanthème qui reprend la forme de la célèbre fleur. Mais aussi en bois pétrifié, ou en nodules à septaria.Avec de telles œuvres d’art, vous n’aurez plus honte d’infliger des serre-livres à vos ouvrages préférés. Et si le design de certaines pièces est épatant, le prix affiché peut, lui aussi, nous laisser sans voix. La Saint-Valentin approchant à grands pas, ce cadeau saura ravir les adeptes de pierres, ou de livres, mais surtout des deux.



Pour les plus pointilleux, il faudra bien évidemment faire attention à ne pas associer des pierres aux énergies contradictoires, sans oublier de les purifier, afin de procéder à leur rechargement.