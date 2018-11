Pour enchanter le quotidien, un libraire sème des nounours dans Paris

S'il fallait encore une raison pour se convaincre qu'il faut préférer un libraire de quartier à une multinationale, Philippe Labourel, propriétaire de la librairie Le Canon de la Presse, avenue des Gobelins à Paris, vient de la donner. Depuis la fin du mois d'octobre, il sème dans le quartier d'imposants nounours, qui font le bonheur des touristes et des riverains...

Depuis la fin du mois d'octobre, d'imposants nounours en peluche s'installent dans le quartier des Gobelins, à Paris, et font leur apparition aux terrasses des cafés, dans le métro, dans les vitrines de différents commerces ou encore chez certains particuliers... Haut de 1m40, difficile de les manquer, et les riverains comme les touristes s'en donnent à cœur joie, posant aux côtés de ces douces bestioles...

On doit leur apparition à Philippe Labourel, libraire depuis 1993 avenue des Gobelins : en juin dernier, un de ces nounours couleur crème squattait déjà sa propre vitrine, plongé dans la lecture du magazine So Foot, coupe du monde oblige...







La manière dont Philippe a réuni tous ces ours — on en a compté 37 aux fenêtres du Grand Hôtel Gobelins — reste un mystère, et c'est peut-être mieux ainsi : il explique, en substance, avoir voulu attirer l'attention sur la vie de quartier, en renforçant les liens entre ceux qui y vivent et le font vivre. « Ça fait 25 ans que je bosse ici. Il y avait des gens à qui je n’avais jamais parlé. Maintenant, ils m’appellent Philippe », remarque le libraire auprès du Parisien.

Prêteur, le commerçant confie parfois quelques-unes de ses peluches à des volontaires, pour leur faire voir un peu plus du quartier : des policiers en ont ainsi ramené deux au commissariat, et sans menottes, bien sûr. Les nounours fourniront encore leur dose de bonheur aux passants jusqu'après Noël, promet le libraire.