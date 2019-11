Pour fêter Halloween, ces libraires se déguisent en... Amazon !

« Quelle est la chose la plus terrifiante pour une librairie indépendante ? Am*zon ! », indiquait la librairie, photos de déguisements pour le coup pas si effrayants, de prime abord, que prévu.Mais à y regarder de plus près, les revendications étaient clairement portées : #BoycottAmazon, comme un mot d’ordre, et plusieurs récriminations — parfois maladroitement exprimées.• Ne paye pas de taxes en France• Esclavagiste moderne• Tueur de librairies indépendantes• Contraint les employés à pisser dans une bouteille (si, si, voir notre article • Son patron pourrait arrêter le réchauffement climatique en donnant un quart de sa fortune (mais il a des plans tout de même)• Vire des gens en suivant le conseil d’un algorithmeRappelons en effet que depuis des années, en tout cas pour le Royaume-Uni, les associations de professionnels tentent de faire plier les gouvernements. Et que des taxes semblables à celles appliquées aux commerces physiques soient imposées à Amazon On pourra se rendre 8 Rue du Bras de Fer, 34000 Montpellier, pour apporter tout son soutien au Bookshop