Pour inciter à lire, ce lycée a transformé ses couloirs en bibliothèque

Au milieu des casiers, entre les salles de classe, des couvertures de livres géantes ont fleuri pendant les vacances d'hiver. La direction du lycée s'est appuyée sur les murs porteurs pour en faire des supports de symboles littéraires. Des reproductions de couvertures de livres, de Kazuo Ishiguro à Emily Brontë, en passant Fredrick Backman, ont été collées sur plusieurs murs du couloir.Au total, 6 couvertures sont venues égayer l'établissement, qui reflètent les goûts des professeurs d'anglais, Ryan Buck, Mike Dayton et Mark Landuyt, à l'origine de l'initiative. Les professeurs se sont aussi basés sur le succès des différents livres auprès de leurs élèves, année après année.« Ce projet est un bon moyen de motiver les élèves à lire encore plus et à engager la conversation autour de leurs lectures, même dans les couloirs », se félicite Ron Girard , porte-parole de l'école, ravi de constater que les avis sur cette nouvelle décoration sont particulièrement enthousiastes.