Pour inviter à lire partout, cet auteur se photographie avec un livre imaginaire

Hervé Perton parle d’un « délire livresque », et pas qu’un peu. Son idée est de se faire photographie « en tenant un livre imaginaire », dans des espaces atypiques, sauvages, et par tous les temps.Une contrainte tout de même : il reste seul sur les clichés, toujours en position assise. Et surtout, pas de Photoshop ni de retouche de l’image. Du brut de décoffrage.Derrière ce mini-happening, une intention se cache : « Montrer qu’on peut lire partout, ici et là... Se faire plaisir et surprendre avec des décors authentiques ou décalés. »Les photos ont été initialement diffusées sur Facebook, avec quelques commentaires sur le lieu.