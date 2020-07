Pour la bonne cause, Margerin prend la mer avec une boîte de sardine

La conserverie La Quiberonnaise s’est lancée dans une campagne de soutien à la station de sauvetage en mer de la presqu’île de Quiberon. D’autant que cette dernière célèbre ses 150 ans de loyaux services, avec un invité de marque. En effet, après une série de naufrages particulièrement dramatiques entre 1862 et 1865 sur les côtes françaises, la SCSN (Société Centrale des Sauveteurs de Naufragés) fut créée le 1er février 1865.Plus coutumier des troquets et des blousons en cuir, Margerin a en effet réalisé une illustration inédite pour la conserverie.Elle représente la vedette SNS 142, baptisée La Teignouse. Cette vedette de 1ère classe nouvelle génération, basée à Port Maria depuis 2002 fut renforcée, 9 ans plus tard, par un semi-rigide de 7,5 mètres, le SNS 712 nommée la « Quiberonnaise » en remerciement à Bernard et Thierry Jourdan, les enfants des fondateurs de la Quiberonnaise.Moralité, en découle — sans calembour — une série limitée de 4000 boites de sardines, proposées pour 5,5 €, avec 200 sérigraphies signées et numérotées, pour 35 €. Sur chaque boîte vendue, 1 € sera reversé à la SNSM de Quiberon.