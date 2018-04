Pour la promo du roman de Sean Penn, l'éditeur compte sur ses détracteurs

L'éditeur s'est donc offert une pleine page de publicité dans The New York Times et The Washington Post pour y afficher, en énorme, les mauvaises critiques infligées au premier roman de Sean Penn : « Franchement, ferme-la, Sean Penn », assène Marie Claire, « Le romancier Sean Penn doit cesser de nuire », avertit le Huffington Post, tandis que le Chicago Tribune recommande simplement d'« ignorer Penn ».

« La critique est unanime », se félicite l'éditeur en haut de page, avant de recommander, malgré tout, de le « lire pour se faire son propre avis », comptant ainsi sur la curiosité malsaine des lecteurs... Pour ne pas trop enfoncer l'ouvrage, Simon & Schuster a pris soin d'ajouter les noms de Salman Rushdie, Jane Smiley, Paul Theroux, Stuart Dybek, Sarah Silverman, Bill Maher « et d'autres », qui, d'après lui, ont apprécié le livre et le défendent corps et âme.

Cette technique de la publicité inversée a été utilisée en France par Albin Michel pour un de ses best-sellers, Un quinquennat pour rien, d'Éric Zemmour, qui reproduisait des critiques négatives de L'Obs, Le Monde et Libération.





via The Wrap