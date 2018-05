Pour ne pas se perdre en chemin, ils volent des cartes

Depuis lundi, et ce jusqu’à vendredi, sept Hongrois sont sur le banc des accusés au tribunal correctionnel de Bordeaux pour un tour de France pas comme les autres. Entre 2011 et 2013, ils auraient dérobé plusieurs centaines de cartes géographiques découpées dans les livres anciens du fonds des bibliothèques de sept villes différentes.



(Enrique Flouret, CC, BY 2.0) (Enrique Flouret, CC, BY 2.0)





Et ils auraient pu continuer longtemps si les douaniers hongrois n’étaient pas tombés sur un chargement suspect en 2012. Suite à une inspection de routine à la frontière hongroise, ils ont retrouvé plus de 110 cartes anciennes dont la plupart portaient le tampon de la bibliothèque du Périgord à Toulouse.



C’est seulement suite à l’appel des autorités que la bibliothèque toulousaine s’est aperçue du vol. Après ce coup de filet, plusieurs bibliothèques à travers la France ont découvert avoir été victime du même méfait dans les villes de Toulouse, Narbonne, Nancy, Lille, Albi, Dijon et Coutances. Une bibliothèque de Besançon s’est entre autres aperçue de la disparition de 86 cartes datées du 16e au 18e siècle.





Depuis l’été 2012, les spécialistes français de l’office central de lutte contre le trafic des biens culturels mènent l’enquête en collaboration avec la police hongroise. Cela a mené à sept arrestations un an plus tard, à l'été 2013 entre France et Hongrie rapporte le



Six hommes et une femme comparaissent depuis le début de la semaine à Bordeaux, attendant leur jugement ce vendredi. Mais ils ne représenteraient que la partie émergée de l’iceberg. Ce petit groupe ferait partie d’un réseau beaucoup plus vaste, actif dans toute l’Europe. Certains d’entre eux sont déjà connus de la justice pour vol de fret.

Depuis l’été 2012, les spécialistes français de l’office central de lutte contre le trafic des biens culturels mènent l’enquête en collaboration avec la police hongroise. Cela a mené à sept arrestations un an plus tard, à l'été 2013 entre France et Hongrie rapporte le Parisien Six hommes et une femme comparaissent depuis le début de la semaine à Bordeaux, attendant leur jugement ce vendredi. Mais ils ne représenteraient que la partie émergée de l’iceberg. Ce petit groupe ferait partie d’un réseau beaucoup plus vaste, actif dans toute l’Europe. Certains d’entre eux sont déjà connus de la justice pour vol de fret.

Tibor Szathmari, âgé de 69 ans, est également connu dans le monde de l’art puisque cet antiquaire est reconnu comme l’un des grands spécialistes mondiaux des cartes anciennes. Dans cette affaire, il est accusé de complicité et recel. Il avait déjà été soupçonné de trafic par la justice à cause de ses excentricités automobiles avant d’être relaxé.