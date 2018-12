Pour Noël, perdez-vous dans ce Poudlard en pain d'épices

< >

Il vous reste encore quelques jours pour vous rendre au Canada et peut-être avoir le droit de briser en mille morceaux cette création. Non, il n'est pas possible de la ramener chez soi. D'abord, parce qu'elle pèse presque 30 kilos, et, ensuite, parce qu'elle vient jeter la lumière sur une bonne cause.Jusqu'au 31 décembre, les clients de la pâtisserie sont en effet invités à faire des dons de chaussettes neuves au Bissell Center, un organisme à but non lucratif situé à Edmonton, au Canada, la même ville que la boutique. Ce faisant, ils participent à un tirage au sort pour tenter de remporter une belle séance pour se défouler en réduisant en miettes un château, aussi somptueux soit-il.Les pâtissiers de Duchess Bake Shop réalisent chaque année un tel exploit, en façonnant un château entièrement comestible : en 2018, ils ont donc jeté leur dévolu sur Poudlard. Il est possible de retrouver la conception en time-lapse ci-dessous.Pour accompagner le Poudlard en pain d'épices, la pâtisserie a aussi mis au point sa propre version de la Bièraubeurre...