Pour rouler dans le chat-bus de Mon voisin Totoro, il suffit d'un vélo

Les personnages tirés des univers oniriques et poétiques des studios Ghibli font rêver. Un des premiers et plus gros succès des studios de production est le film d’animation d’Hayao Miyazaki, Mon voisin Totoro. Et pour marquer le coup, un Japonais a transformé son vélo en réplique du chat-bus.





NakaoSodanshitsu, CC, BY 2.0





Bien que Totoro ait été choisi comme symbole des studios, le film est rempli de créatures plus attachantes les unes que les autres. Parmi les personnages emblématiques, le chat-bus qui transporte Mei et sa grande sœur Satsuki dans son ventre. Guidé par ses grands yeux phares et son miaulement qui fait office de klaxon, rien ne l’arrête. Or, ce dernier a depuis peu pris vie dans les rues de la ville d’Hiroshima.





Depuis le 22 juin sur Twitter, il circule des photos et de courtes vidéos de ce vélo transformé en chat-bus passant sur les trottoirs ou garé dans la ville japonaise. On y voit l’animal déambuler et même tourner la tête pour sourire aux autres usagers. Et tout y est, les souris sur le toit et les grands yeux lumineux, on y croirait presque.







Moins impressionnant que la réplique qui trône au musée Ghibli de Mitaka à Tokyo, le véhicule fait tout de même son petit effet. Mon voisin Totoro est actuellement de retour au cinéma pour fêter les 30 ans du film.