Pour un manuscrit de plus refusé, il menace de massacrer l'éditeur à la hache

COMICS : The Punisher inspire les policiers US

illustration : Clker-Free-Vector-Images CC 0

Hiroyuki Shimoji, 44 ans, n’y est pas allé avec le dos de la cuillère — voire avec toute l’argenterie. Il a en effet promis, via Twitter, de débarquer dans les locaux de la Kodansha et d’écraser des têtes au marteau. Voire de les trancher à coups d’épée, et de massacrer menu, menu, leur département éditorial.Était plus spécifiquement ciblé l’éditeur de la maison, qu’il devait « couper en morceaux », puis donc « poignarder et tuer toute la rédaction ».Cette attitude, que d’aucuns qualifieraient d’agressive, ne s’est heureusement pas concrétisée. Seul un message comminatoire sur Twitter atteste de ses lugubres intentions.Sauf que le jour même, et par prudence, la Kodansha a décidé d’arrêter toutes les activités dans l’entreprise.Arrêté par la police d’Otsuka, pour menace de commettre un crime, le suspect s’est changé en coupable en reconnaissant les faits. Selon lui, il était inimaginable que le dernier roman envoyé à la maison soit une fois de plus refusé. « Et j’ai vraiment pensé au meurtre », ajoute-t-il.Cependant, après son arrestation, il a tenté d’expliquer qu’il n’avait jamais eu l’intention de mettre son funeste projet à exécution.via Otakomu