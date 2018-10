Pourquoi le papier des livres a-t-il tendance à jaunir ?

C'est un phénomène bien connu des bibliophiles : avec le temps, le papier des livres jaunit. Autant balayer d'emblée tous les espoirs d'enrayer le processus : ce dernier est dû au vieillissement d'une biomolécule, la lignine, sensible à l'oxydation. En somme, c'est l'exposition des livres à l'oxygène qui entraine l'apparition de cette couleur jaune...

(Jo Naylor, CC BY 2.0)

C'est une modification de la structure moléculaire de la lignine qui provoque l'apparition de cette teinte jaunâtre sur les pages des vieux livres, tout simplement. Composé de cellulose et de lignine, qui lui donne sa rigidité, le bois utilisé pour faire le papier évolue avec le temps : exposée à l'oxygène, la lignine contenue dans les fibres du papier s'oxyde petit à petit, comme un fruit coupé.

En tant que biomolécule polymère, la lignine est composée d'une multitude de molécules, toutes organisées selon le même schéma : de l'oxygène, de l'hydrogène et des atomes de carbone. Exposée à l'oxygène ambiant, la lignine voit ce schéma se modifier, et accueillir plus de molécules d'oxygène : le processus d'oxydation est en marche.

Parce que l'oxygène nous entoure, il est logiquement assez difficile d'empêcher ses livres de jaunir : les protéger dans un environnement sous vide et à l'abri de la lumière semble la seule solution viable.



« Conservez le livre dans une boite parfaitement hermétique, remplacez l'oxygène avec du nitrogène, de l'argon ou tout autre gaz inerte, et vous voilà serein », explique simplement Susan Richardson, professeure de chimie à l'université de Caroline du Sud, à Live Science.

Une opération qui n'est pas forcément à portée de main, mais rassurez-vous : la plupart des procédés modernes de fabrication du papier tendent à se débarrasser au maximum de la lignine, pour ne conserver que la cellulose, qui a l'avantage, elle, de rester bien blanche et de refléter à merveille la lumière. À ce titre, mettre les livres à l'abri de la lumière peut ralentir le processus de dégradation, mais ne l'empêchera pas, précise la scientifique.

De plus, extraire la lignine permet d'obtenir des papiers plus souples : à ce titre, les sacs en papier brun, par exemple, conservent plus de lignine, pour améliorer leur solidité.