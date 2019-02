Près de 3000 Schtroumpfs se sont schtroumpfés en Allemagne

Un record du monde doit être battu pour presque tout et, pour la ville allemande de Lauchringen, en Allemagne, ce record du monde est celui du plus grand rassemblement de Schtroumpfs. Selon le Record Institute for German, 2762 personnes se seraient déguisées le 16 février 2019 pour ressembler aux petits héros bleus de Peyo.

(via la page Facebook : Dä Schlumpf-Comebäck: Weltrekordversuch die Zweite)





Un record imbattable depuis 2009





L'événement a été organisé par le groupe « Dä Traditionsverein » avec pour objectif de battre le record du monde du plus grand groupe de personnes habillées en Schtroumpfs.Pour valider le défi, certaines règles strictes avaient été fixées pour être considéré comme un Schtroumpf : toutes les parcelles de peau visibles devaient être peintes en bleu et le reste recouvert d’un déguisement de Schtroumpf classique, de Grand Schtroumpf ou encore de Schtroumpfette. Les Gargamels étaient évidemment mis à l'écart.Le groupe allemand n'en était pas à sa première tentative pour battre le record. Il avait déjà tenté le coup dans une ville voisine et avait échoué, avec « seulement » 2149 participants en 2016. Cette fois-ci, l’association a préféré la ville natale de ses membres et a bénéficié du « soutien total » du maire de Lauchringen, selon leur site internet Le record était détenu jusqu'ici par des étudiants gallois, qui avaient réussi à rassembler 2510 participants en 2009, à Swansea, selon le site du Guiness World Records.

Une « success story » amusante

Les Schtroumpfs ont été créés par Peyo, un dessinateur belge qui a présenté les petits personnages bleus pour la première fois en 1958. Depuis plus de 60 ans maintenant, les lecteurs ont pu faire la connaissance de 100 personnages Schtroumpfs différents, dont les noms sont basés sur un adjectif résumant leur caractère.



Le nom « Schtroumpf » en lui-même serait apparu lors d'un repas entre Peyo et Franquin, en 1957. Ne parvenant pas à se rappeler le nom d'une salière posée un peu plus loin sur la table, Peyo aurait crié : « Passe-moi… le schtroumpf ! »