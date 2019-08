Profilage, de la série à la réalité : Adelie, 12 ans, retrouve son roman perdu

Encore un effet boule de net





Attention, séquence émotion : prenant le train aux côtés d’Adelie — départ Paris, destination Grenoble — Raphaël se rend compte que la jeune fille a oublié son cahier dans le train. Ce dernier « est très particulier puisqu’il s’agit d’une histoire entièrement manuscrite d’une cinquantaine de pages ».À l’attention des éditeurs qui nous lisent, le pitch est porteur : il s’agit des aventures de Sarah et Sacha, sœurs jumelles, qui vivent des choses folles avec Esteban.L’étourdie ne voyageait pas seule, précise-t-il, son frère et certainement leur grand-père étaient avec elle.Ému de ce qu’une fille de cet âge « passe tout ce temps à écrire une histoire à la main », l’acteur jure que cela lui « brise le cœur qu’elle ait tout perdu ». Et à l’image d’Hippolyte de Courtène, il procède par l’informatique, pour découvrir l’identité de la jeune fille.Dans un post Facebook, il lance un premier appel, « une bouteille à la mer ». En l’espace de quelques jours, le message sera partagé par des dizaines de milliers d’utilisateurs du réseau. Et ce, alors qu’à la SNCF, « [i]l n’y avait personne aux objets trouvés et au guichet, ils n’avaient pas l’air intéressé ».Voici la magie d’internet qui opère — ou bien sont-ce les talents de l’informaticien de génie de Profilage ? L’histoire fait boule de net et de relais en relais, on finit par mettre la main sur la propriétaire du cahier égaré.Son père a découvert l’histoire dans un article du Huffington Post , et s’est manifesté. Bien entendu, Raphaël a conservé le précieux sésame, et s’engage désormais à lui rendre rapidement.Et de conclure : « Merci en tout cas à chacun d’entre vous d’avoir relayé cette histoire. C’est grâce à vous tous si Adélie a pu retrouver son livre. Je ne pensais pas au départ que cela prendrait une telle ampleur et ça prouve qu’il n’y a pas que de la bêtise et de la méchanceté sur les réseaux... Il y a aussi beaucoup de bonté et de bienveillance... et grâce à elles, une petite fille va pouvoir continuer de rêver... »Passé de lieutenant à capitaine dans la série, nul doute qu’Hippolyte à court terme, devrait recevoir une nouvelle promotion.