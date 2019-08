Pyjama Hedwige ou pull Harry Potter : après les romans, le textile

< >

En partenariat avec Warner Bros, la marque britannique — connue pour des pulls on ne peut plus classiques et des vêtements loin de toute fioriture —, met un peu de magie dans son style.Les Potterheads pourront choisir dans une collection de 81 pièces, avec Hedwige, la chouette d’Harry, et bien d’autres. Les parents qui ont été biberonnés avec les aventures des apprentis sorciers se feront largement plaisir.Boden propose d’ores et déjà sa collection — la robe imprimée aux couleurs de Poudlard est tout de même à 36 €, le pantalon de survêtement à sequins coûtera lui 42 €. Et même, pour les tout petits, un lot de 4 bodies, vendus 52 €.C’est que la magie est éternelle, mais le merchandising reste conjoncturel. La ligne de vêtement n’est disponible que sur une courte période, mais reviendra en octobre pour les retardataires.