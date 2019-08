Quand les machines tracent des hypotrochoïdes, l'humain apprécie

Pour ne pas se fouler le poignet, James Nolan Gandy a mis au point un bras mécanique sur lequel s'adaptent des stylos de couleurs, mais aussi le mécanisme capable de faire se mouvoir cet appendice de métal dans la réalisation de dessins complexes.Constituées de cercles et d'ellipses, ces œuvres mécaniques font état d'une précision et d'une minutie bluffantes : James Nolan Gandy change régulièrement les couleurs, sur certaines créations, pour obtenir un résultat coloré et encore plus fascinant.L'avantage du recours à une solution mécanique, c'est que le temps de réalisation ainsi que les difficultés pour s'y retrouver au sein de l'ensemble n'ont aucune influence sur le créateur...Les travaux de Gandy et de son bras mécanique sont à retrouver sur le compte Instagram du premier.Sur internet, il est possible de trouver des tutoriels expliquant comment construire son propre harmonographe, une machine qui trace des dessins en s'appuyant sur le mouvement d'un pendule. Gandy a créé toute une gamme de machines pour différentes sortes de dessins, notamment des guillochis divers et variés.via Colossal