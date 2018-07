Quand les mots ne suffisent plus, cet auteur se met en marche

Via Facebook

Président de la République de Guinée depuis la fin de l’année 2010, Alpha Condé ne respecte pas les engagements qu’il a pris envers le pays selon l’écrivain. L’homme politique a refusé d’installer la Commission Définitive de Réconciliation. Cette dernière est censée faire aboutir la paix, non plus simplement entre les ethnies du pays, mais avant tout entre l’État et les citoyens... Une nouvelle alliance, sans mauvais jeu de mots...

En réaction à cette décision, le 29 juillet, Ibrahima Sanoh annonçait sa marche pacifique.Par son geste, Ibrahima Sanoh espère ouvrir les yeux sur la situation, faire réagir en respectant ses engagements de « lutter contre les incohérences de ce pouvoir » et de « mener une lutte vraie contre la corruption et l’incertitude dans laquelle [Alpha Condé] plonge le pays quant à ses velléités de fraude à la constitution » par les actes puisque l’écriture ne suffit plus.« Le pouvoir des mots contre les dérives du pouvoir guinéen est limité. » Alors pour poursuivre sa lutte, il marchera de Kindia au centre-ville Kaloum à la pointe de Conakry. Un périple de 137 km qui débutera le 19 août après la publication de ses « propositions concrètes sur la mise en place de la commission définitive de réconciliation nationale et la lutte contre la corruption. »