Quand on est riche, on a sa propre créatrice d'intérieur pour bibliothèque

Depuis 2001, à travers sa société Juniper Books, Thatcher Wine prend en charge les étagères de livres de stars ou d’hôtel, comme le NoMad de New York. Elle a même sorti un ouvrage, For the love of Books, pour expliquer comment concevoir et réaliser une bibliothèque parfaite, quel que soit le lieu et l’environnement.« Ma philosophie est que les livres que nous conservons sur nos étagères reflètent qui nous sommes. Mais le problème avec les livres, c’est que vous ne pouvez pas vraiment en lire plus d’un en même temps », indique-t-elle. Aussi, sa propre bibliothèque pourrait refléter plus que nos lectures : nos voyages, nos passions, nos goûts… sans forcément avoir à ouvrir les livres.Tout cela ne dépend donc que de l’inspiration et finalement, des envies de décoration que l’on exprime à travers son intérieur — la bibliothèque deviendrait un tapis comme les autres, choisi avec soin, certes, mais avant tout placé là pour faire joli et confortable.Parmi les grandes maisons tendance, explique cette spécialiste, Taschen, Phaidon ou Rizzoli, qui réalisent de magnifiques et grands livres, traitant d’art, de design et d’architecture. « Je pense que les gens les collectionnent au lieu de regarder des écrans », analyse-t-elle. Il semblerait que la tendance soit également aux philosophes stoïciens — rappel : il s’agit de décoration, pas de lectures — mais les classiques comme Hemingway ou Jane Austen exercent toujours leur petit effet.Alors, dans la bibliothèque de Gwyneth Paltrow, que trouve-t-on ? Eh bien l’actrice a retapé son domicile de Los Angeles voilà quelques années, et la décoratrice-bibliophile-curatrice s’est rendu compte qu’il faudrait bien 500 à 600 livres pour meubler les étagères.« J’ai regardé ceux qu’elle possédait déjà qui portaient sur la mode, l’art, la culture, la photographie, l’architecture, ainsi que les livres que ses enfants ont aimés. Nous avons approfondi ces sujets et pour les enfants, nous avons inclus une sélection de classiques qu’ils aimeront en grandissant », poursuit-elle.Dans la salle à manger, c’est une palette de couleurs plus rigoureuse qui a été introduite : blanc, noir, gris, simplement parce qu’il s’agissait là de l’endroit le moins propice à la lecture.Mais, au final, quels sont les conseils que l’on peut donner à une personne qui n’aurait pas les moyens de se payer les services de Thatcher Wine ? Facile : réfléchir d’abord à ce que l’on souhaite réaliser. « Y’a-t-il une histoire que vous essayez de raconter ? Une palette de couleurs que vous souhaiteriez développer ? »Bien, une fois ces points évacués, il faut définir l’espace disponible, et l’environnement de chaque pièce, pour acheter des livres — selon ses moyens, et l’importance que l’on accorde au style, à la reliure, ou à la couverture.Enfin, c’est l’organisation qui fera le reste : il faut que la bibliothèque reflète quelque chose qui vous mette à l’aise et invite à la réflexion, par exemple. « Cela peut prendre quelques heures, pour que tout soit parfait », conclut-elle. Pas convaincu ? En voici d'autres modèles :via Town and Country Mag