Quand Steve Jobs, sorti d'une fac de littérature, postulait pour un emploi

La première candidature de Steve Jobs ne laissait pas présager un tel destin. Elle a été mise aux enchères par la maison RR Auction, basée à Boston, aux côtés de deux autres documents signés par le cofondateur d'Apple, un manuel informatique et un article de presse. Les enchères se déroulent sur une semaine, du 8 au 15 mars.



Detroity2k (CC, BY - NC) Detroity2k (CC, BY - NC)



La feuille, tachée et froissée, n’est pas en très bon état, mais on lui pardonnera. Il y a de ça 45 ans, le jeune « Steven Jobs » alors en étude de « litté anglaise » à l’université « Reed college » dans l’Oregon, spécialisée en art et littérature, recherche un emploi.





Le document a déjà séduit une vingtaine d’acheteurs : estimée à 50.000 $, la lettre de motivation a déjà dépassé les 60.000 $, preuve de l’intérêt pour ce document. Et ce n’est pas fini puisque les fans de l’homme à la pomme ont encore deux jours pour remporter le bien à partir de RR Auction.

À 18 ans à peine en 1973, l’écriture peu appliquée, les fautes d’orthographe et de typographie remettent la future figure de légende du numérique à sa place de jeune homme je-m’en-foutiste.

On remarque par exemple la mention de la fameuse entreprise « Hewitt-Packard » [sic !]. Eh oui, malgré son intérêt affiché pour les ordinateurs et ses aspirations de « technicien électronique » ou d’« ingénieur de conception », il se trompe sur l’orthographe du nom.

Ironiquement, on remarquera également que le jeune Steven Jobs ne possédait pas de téléphone à l’époque… Trois ans plus tard, il fondera Apple avec l’aide de Steve Wozniak et Apple 1 ne tardera pas à connaître le succès que nous lui connaissons aujourd’hui.



Parmi les autres documents présentés, on trouve un manuel technique daté de 2001 et intitulé « Mac OS X Administration Books » ainsi qu'un article de presse à propos du « nouvel iPhone » de l’époque dont la date de publication est le 10 juin 2008, tous deux signés de la main de Steve Jobs, donc.