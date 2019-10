Quelqu'un s'est payé la tête de David Cameron et de son livre

< >

À sa parution en septembre dernier, le livre de l'ex-Premier ministre conservateur a occupé l'espace médiatique pour quelques jours, le temps de commenter les décisions et récits couchés sur le papier par l'homme politique. Certains commentateurs ont même revu le bilan de Cameron à l'aune de cette parution, jugeant que, finalement, celui qui avait lancé l'idée d'un Brexit n'était pas si mauvais.Un client d'une librairie Foyles de Londres, située à Charing Cross Road, a voulu tourner en dérision cette tentative de réhabilitation par le livre de l'ancien Premier ministre. Pour ce faire, rien de plus simple : créer une fausse couverture de livre, à la manière d'une jaquette, pour se payer la tête de Cameron. Toute la subtilité consistant à conserver les codes et l'apparence de l'originale...Et voici donc une photographie de Cameron a l'air bien moins serein, doublé d'une citation du docteur ès fake news, Donald Trump, qui assure qu'il s'agit là « d'un très grand livre. Tous les mots. Toutes les pages. »Le détournement est allé très loin, puisque son auteur a également signé des textes de quatrième de couverture et imprimés sur les rabats de la jaquette, pour parfaire le tout. « Il ne s'agit pas tant d'un livre que d'un manuel pour détruire complètement un pays — écrit par un homme dont le visage ressemble à une antenne parabolique faite en jambon. »Des critiques, reproduites à l'arrière du livre, qualifient celui-ci de livre « hypnotisant et incohérent », tandis qu'un des rabats résume : « Il n'est qu'un humain. Nous faisons tous des erreurs. David devrait vraiment rester dans les mémoires comme le meilleur Premier ministre de l'Histoire. »Son visage « en jambon » aura en tout cas permis aux Britanniques de s'en payer une bonne tranche...via For Reading Addicts