Radio Garden : tout un monde d'émissions (littéraires) à écouter

Radio Garden s’appuie sur une collecte des informations, pour réunir sur un globe toutes les sources d’émission. Notre petite planète bleue comme une orange est ainsi constellée de points verts, qui sont autant de radios à consulter. On manipule ainsi le globe à l’envie, du nord au sud, d’est en ouest, et inversement, avec une invitation au voyage toute baudelairienne. Il suffit alors de cliquer sur le point de son choix pour accéder à la radio en question.À chaque territoire, à chaque pays, à chaque ville ses stations, que l’on découvre dans un tour du monde qui prendra plus de 80 jours — en espérant que le confinement, lui, s’achève avant. D’Europe en Océanie, dépaysement garanti, et petit plus, l’outil est en Open Source : on peut télécharger le code depuis cette page, pour bricoler sa propre version. « Le règne de l’Open Source contre l’Open Space », dirait-on.Évidemment, un système de zoom permet de consulter plus précisément les différentes stations suivant les pays, et associé à un moteur de recherche, on peut également se concentrer sur les radios dédiées aux livres, à la lecture, voir à la diffusion d’audiolivres — eh oui ! Les choix s'opèrent par pays, ville ou nom de radio.On retrouve ainsi une quinzaine de stations (France, Portugal, et Brésil, surtout), dédiées au livre, près du triple proposant une approche plutôt audiolivre . Sans compter les chaînes thématiques, polar, romance, etc.Radio Garden s’est montée à Amsterdam et l’équipe assure « travailler dur pour entretenir son jardin quotidiennement. Planter des graines pour l’avenir et tenir les mauvaises herbes à distance ». La version iOS est sortie en 2018 et depuis 2019, les options de recherche ont été introduites. En 2020, c’est une version totalement refondue qui a été mise en ligne.Originellement, elle commence en 2016, sous la forme d’un projet commandé par l’Institut néerlandais du son et de la vision, dans le cadre du programme Transnational Radio Encounters. La subvention reçue par Jonathan Puckey, qui a porté ce projet, s’est élargie à une approche (auditive) historique, puisque l’on pouvait par le passé écouter des émissions d’archives. L’option a cependant disparu, hélas.Toute l’offre mondiale n’est pas référencée, mais l’outil progresse vers une internationale des radios…NB : le site est en version http, ce qui signifie non sécurisé. Si votre navigateur vous adresse un message d’alerte, vous pouvez l’ignorer, la plateforme est sure.