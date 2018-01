Ranger ses livres à l'envers dans la bibliothèque, la déco qui déconne

Depuis quelques semaines, les sites web de décoration, outre-Atlantique, s'interrogent à propos d'un mal qui manifestement gagne du terrain : de plus en plus de magazines de décorations et d'architectes d'intérieur font la promotion d'une tendance inquiétante. Pour appliquer la tendance du minimalisme dans ses moindres détails, les professionnels recommandent ainsi de ranger les livres dans les bibliothèques avec la tranche vers l'extérieur, tout simplement.

Ainsi, plus de couvertures dépareillées, mais un blanc presque uniforme — ou un jaune, dans le cas de vieux livres d'occasion. Les détracteurs de la tendance soulignent qu'il devient très compliqué de retrouver un titre dans une grande bibliothèque, et force est de constater que l'argument se tient... Ou alors, cette décoration est réservée aux plus grands lecteurs, passionnés, qui connaissent leur bibliothèque sur le bout des doigts...

En publiant un post présentant sa bibliothèque aux couleurs d'Halloween, livres dans le sens inverse, la designer Emily Henderson a déclenché sans tout à fait le vouloir un intense débat dans les commentaires, mais la tendance remonterait en réalité au début de l'année 2017 S'il est difficile de concevoir un intérieur « minimaliste » avec les grosses lettres et numéros que l'on trouve parfois sur les photographies, certains vont beaucoup trop loin, comme Jessica et Milo, un couple de Brooklyn qui s'est carrément dit que mettre des livres, à l'envers, dans une cheminée, pourrait être sympa.