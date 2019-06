Rapide et écolo, cette librairie vous apporte vos livres à vélo

via Facebook (Librairie Sauramps)

Afin de pouvoir utiliser le nouveau service de la librairie montpelliéraine, il vous suffit de vous rendre sur son site et d'ajouter au panier les œuvres voulues. Une fois cela fait, il suffit de sélectionner l'option livraison et les livres demandés arriveront dans la demi-journée qui suit la commande sur la plateforme Internet.« L'objectif c'est de pouvoir proposer à nos lecteurs la possibilité d'avoir leur livre le plus rapidement possible, de manière écolo, dans une démarche écoresponsable », explique Florence Doumenc, la directrice générale de Sauramps Librairies. Il faut tout de même souligner que le service n'est disponible qu'aux alentours de la ville de Montpellier.La librairie travaille en collaboration avec la coopérative En Roue Libre. Les coursiers peuvent apporter les ouvrages aux clients soit à leur domicile, soit à leur lieu de travail. « La première livraison a déjà eu lieu dans le secteur des facs à Montpellier », précise Pierre Gueguen, l'un des coursiers. « C'était important pour moi de faire ces [livraisons] et proposer un autre choix aux gens que de passer par des véhicules thermiques », ajoute-t-il.La livraison par vélo n'est pas une première en France, puisque le réseau Librest l'avait lui aussi mis en place pour certaines commandes. En Allemagne, la chaine de librairies Osiander proposait la livraison en vélo depuis 2014.Repris par le promoteur immobilier montpelliérain Amétis et l’architecte François Fontès en juillet 2017, le groupe Sauramps est le 6e groupe de librairies indépendantes au niveau régional en France et le plus fréquenté en région Occitanie. Il dispose de cinq magasins, situés à Montpellier et Alès, qui se répartissent plus de 400.000 références littéraires.via Ecomnews