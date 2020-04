“Ras le bol d'Amazon” : pourquoi Moïse ouvrit la mer Rouge à Pâques...

Let my people go !





Avec Charlton Heston dans le rôle de Moïse (ci-dessus), et Yul Brynner campant Pharaon — accompagné d’Anne Baxter incarnant Nefertiti — le film de Cécil B. DeMille est en cette période l’œuvre à revoir. Entre l’esclavage du peuple juif (sorte de confinement, en plus violent) et l’ouverture de la mer Morte, date de Pâques, l’actualité de cette production remontant à octobre 1956 devient incontestable.Les 10 Commandements, ou la biographie revue et corrigée par Hollywood de Moïse, compte parmi les plus grands blockbusters du cinéma. Si l’archéologie et la météorologie envisagent que l’ouverture de la mer puisse avoir une réalité historique , largement détournée par les textes religieux, on retiendra tout de même le goût de certains pour la parodie. Car, certes, Moïse embarquait son peuple, prêt à franchir la mer Rouge. Mais...En 2012, Cyrille Audebert, auteur indépendant résidant à Guichen (Ille-et-Vilaine) livrait une tout autre interprétation de la mythologie juive, pour le bien de sa promotion (gniarf). Il publiait en effet l’Évangile selon Jacques Lucas et Un temps de chien (en octobre tous deux), et pour le coup, se payait un détournement en bonne et due forme de l’œuvre de Cecile B. DeMille. Avec la complicité bien involontaire des stars du film.Les dix commandements (du pêcheur à pied) commence lorsque Moïse s’est arrêté devant la mer, et s’apprête à réaliser un miracle. Or, loin de ce que nous enseigne l’Exode, ce n’est pas pour fuir pharaon, qu’il décide de quitter l’Égypte, mais… pour acheter des livres.« En passant par là, on trouvera une librairie plus rapidement. J’en ai ras le bol d’Amazon », affirme Moïse avec une solennité que d'aucuns lui reconnaissaient dans ces circonstances. De fait, tous les établissements sont frappés de fermeture en raison du coronavirus, avec les conséquences économiques que l'on peut redouter. En trouver une aujourd'hui revient presque à ouvrir la mer Rouge.Le général de Pharaon précise que le leader juif « déprime grave » depuis qu’on lui a piqué son exemplaire de Temps de Chien (re-gniarf !) et que sa grandeur pourrait « peut-être lui prêter le [sien] ».Pharaon, ferme, refuse : « Même pas en rêve ! Mon exemplaire est dédicacé. »Le reste, c’est de la littérature, de la musique et de la grosse parodie, qui n’est pas sans rappeler le Cyrano Didier Raoult de Bergerac, hilarant , qu’avait réalisé l’humoriste Florian Bruckner… Un détournement en revanche plus circonstancié – manque de masques, gripette et hydroxychloroquine en prime.