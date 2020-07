Réalité virtuelle : une pièce de Shakespeare adaptée et jouée en direct

All the (virtual) world a stage











Crédit photo : Captures d'écrans YouTube

L’année dernière, le studio Tender Claws proposait The Under Present : une expérience vidéo ludique inédite à vivre avec le dispositif Oculus. Casque de réalité virtuelle sur la tête et manette en main, le joueur était projeté dans un monde étrange où il était condamné à errer dans un vieux théâtre de vaudeville.Le jeu au gameplay assez basique s’enrichissait considérablement avec une dimension multijoueur, qui donnait la possibilité à des acteurs professionnels de performer en temps réel sur les scènes de bois virtuel du lieu. L’acteur muni du même dispositif Oculus proposait des morceaux de textes choisis à ses spectateurs un peu particuliers.Le studio en plus du développement du jeu et des mises à jour régulières s’est donc retrouvé à gérer ce projet comme un véritable théâtre, proposant un maximum d’horaires différents pour l’apparition des acteurs afin que les joueurs puissent profiter des performances peu importe leur fuseau horaire.La masse de travail ne semble cependant pas avoir découragé les créateurs de l’œuvre puisque The Under Present proposera, à partir du 9 juillet prochain, des mises en scène de La Tempête de William Shakespeare.Cette adaptation vidéo ludique ne tentera pas de reproduire à l’identique une représentation du monde physique, et se concentrera autour d’un seul acteur. Fait amusant, les professionnels choisis prétendront jouer Prospero au sein d’un véritable spectacle annulé durant la pandémie.Le projet se présente comme une aventure théâtrale participative. Les joueurs, rassemblés autour de l’acteur en groupe de 6 ou 7, pourront interagir avec lui et changer le décor auteur d’eux. Magie et théâtre seront mêlés pour la création d’un conte vidéoludique qui s’annonce captivant.Seule ombre au tableau, il vous sera difficile d’assister à une représentation avec vos amis ou votre famille. Outre le fait que posséder plusieurs dispositifs Oculus est assez rare, si vous achetez des billets pour la même tranche horaire, rien ne garantit que vous aurez la chance de participer à la même représentation. Tender Claws prévoit de faire correspondre chaque détenteur de billet avec d’autres joueurs tiré au hasard.Plusieurs performances par heure sont prévues, et chacune d’ente elle devrait, comme au théâtre, proposer une expérience unique.Des séances quotidiennes commenceront à partir du 9 juillet. Les billets d’un montant de 14,99 $ seront disponibles à cette date sur le site du jeu.