Recyclez vos vieux manuscrits médiévaux en sac à main

La Bibliothèque publique de Boston a récemment fait l’acquisition d’un sac très original auprès de la librairie londonienne Bernard Quaritch ltd, spécialisée dans les livres rares. Et pour cause, l’aumônière a été réalisée à partir de fragments d’un manuscrit médiéval.Le sac aurait été confectionné en Italie au XVIIe siècle. Son créateur aurait ainsi commencé par détruire le manuscrit en coupant les « bifolia », soit, les feuilles de parchemin qui ont été pliées pour fabriquer les pages originelles. Il aurait ensuite cousu les extrémités de quatre fragments pour donner corps à la forme du bagage.Pour Jay Moschella, conservateur de livres rares à la bibliothèque, « les extraits du parchemin sont une partie intégrante du sac lui-même ». Et pour cause, les morceaux de bifolia constituent le squelette du sac. La doublure ayant disparu, ces fragments de manuscrits sont aujourd’hui visibles.« Normalement, on aurait dû voir un fond plus neutre », ajoute-t-il. « Quand il a était créé, jamais on aurait eu l’idée qu’un manuscrit se cachait à l’intérieur. C’est fascinant de l’observer comme cela aujourd’hui. »À l’origine, les ouvrages n’étaient pas fabriqués à partir de papier, mais avec des peaux d’animaux non tannées, « une substance incroyablement flexible et durable » explique Jay Moschella. Et de rappeler qu’au Moyen Âge, les manuscrits étaient souvent réutilisés pour y copier de nouveaux textes. « C’est une matière très précieuse et utile ! »Certains palimpsestes sont ainsi devenus connus pour avoir donné lieu à des juxtapositions assez curieuses. Ce sac bourse créé à partir d’un ancien manuscrit en fait partie. Pour le conservateur, il s’agit plus exactement d’un bréviaire italien datant du XIVe ou XVe siècle.D’après les parties lisibles, les écrits s’apparenteraient en effet à des prières et des hymnes religieux. Autre indice, la calligraphie arrondie, dite en rotonde, typique du sud de l’Europe.