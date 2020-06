Réinventer des films pour en faire des livres vintage, le projet de Matt Stevens

< >

Amateur de films et de couvertures de livres à l'ancienne — tiens donc —, Matt Stevens s'est lancé à corps perdu dans son projet Good Movies as Old Books, qui lui a permis « de tester de nouveaux supports et techniques ». Petit à petit, ces petits exercices de graphisme sont devenus plus sérieux, jusqu'à constituer une véritable série dans l'œuvre de Stevens.Aujourd'hui, Matt Stevens a signé plus de 60 réinterprétations de films, pour en faire des livres que l'on regrette de ne jamais avoir lus. Pêle-mêle, citons Robocop, Matrix, Into the Wild, Se7en, Parasite, Gladiator... Il y en a pour tous les goûts, et vous trouverez forcément un de vos films préférés dans la liste.