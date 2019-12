Relier tout et n'importe quoi pour en faire un livre

< >

Le catalogue de la maison d'édition de Denzer ne ressemble à aucun autre : et pour cause, ce jeune artiste né en 1992, s'est mis en tête de relier tout ce qui pouvait l'être, pour proposer différents objets sous couverture. American Cheese, 20 Slices propose ainsi, comme son titre l'indique, 20 tranches de fromage reliées , sous une couverture jaune du plus bel effet.Objets inutiles, n'existant que pour l'amour de l'art et de la reliure, les ouvrages de Catalog Press constituent une drôle de bibliothèque, où l'on trouve également 192 billets de 1 $ reliés — un hommage à Andy Warhol —, un flip book représentant un flip book dans un flip book, une compilation de serviettes de table ou encore 129 unes de journaux évoquant chacune un certain nombre de décès correspondant au numéro de la page.Des jeux avec l'objet-livre qui sont le plus souvent destinés aux galeries d'art, aux collectionneurs ou aux institutions. L'une des créations de Denzer, la couverture de livre gonflable, s'est toutefois retrouvée en vente au sein de la chaine de magasins Urban Outfitters...L'ensemble des créations se retrouve à cette adresse via La Boite Verte