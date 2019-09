Remportez le Prix Goncourt 2019

Cette année, la présence d’Amélie Nothomb dans la première sélection renoue avec une autre idée de ce que le prix et l’Académie peuvent être. Nul ne sait si la romancière passera le cap de la deuxième liste, mais la surprise était des plus agréables. Surtout que Soif, son dernier roman , est une œuvre qui tranche des précédentes.Quinze romans, quinze potentiels lauréats, qui vivront et vibreront au rythme des choix et déclarations des jurés dans la presse — autant que des lobbyings et négociations organisées entre les alcôves et les tables de restaurants.En attendant de connaître le lauréat, Kube propose à tout le monde de découvrir la liste des 15 romans, et, mieux encore : de les remporter pour les bouquiner tranquillement en attendant que les uns et les autres s’étripent pour remporter le précieux…« Chaque année nous nous efforçons de créer de nouveaux moments forts pour réunir tous les passionnés de livres autour de jeux qui les inspirent », indique Kube. Ils seront ainsi 15 à remporter un lot Goncourt de 15 ouvrages.Pour y prendre part, ce sera par ici