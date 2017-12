Réserver une nuit dans l'unique hôtel-bibliothèque du Royaume-Uni

L’établissement est unique en son genre : la bibliothèque de Gladstone fut léguée par l’ancien Premier ministre William Gladstone. Et en cadeau, ses invités peuvent dormir au milieu des livres. Située à quelques kilomètres de Liverpool, c’est une bâtisse au style gothique victorien : un extérieur magnifique et un intérieur peuplé de livres...







Avec plus de 250.000 ouvrages, dont 32.000 qui constituent la collection privée personnelle de William Gladstone, la bibliothèque s’est ouverte à l’hôtellerie voilà plus de 110 ans, maintenant. Créé en 1906, le bâtiment est unique en son genre : avec 25 chambres à coucher, et une équipe comme dans un véritable hôtel, elle propose un abri délicieux.

Ouverte au public — jusqu’à 17 h ! – ses clients pourront profiter des ouvrages jusqu’à 22 h. L’aile résidentielle fut inaugurée en 1906, et l’on vient de loin pour apprécier la splendeur des lieux. Le premier visiteur fut accueilli le 29 juin 1906, et, depuis, la bibliothèque ne désemplit pas. Mémorial littéraire, elle ferme toutefois pour Noël, et ne rouvrira que le 3 janvier pour les visites.





Inutile, toutefois, d’envisager de passer son réveillon là-bas, toutes les chambres sont réservées. Les prochaines disponibilités n’interviendront pas avant le 3 janvier — avec un prix qui oscille entre 66 et 100 £, incluant le petit déjeuner. Plus d'informations, et les éléments pratiques, à cette adresse.