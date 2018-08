Resident Evil : le clavier qui donne envie de mordre

L’éditeur du jeu d’horreur, option zombies, Résident Evil, vient de proposer aux plus accros de se fracasser le porte-monnaie. Capcom propose ainsi un clavier Bluetooth, inspiré de la machine à écrire modèle Lexington — objet emblématique du jeu.









Son style rétro, légèrement vintage sur les bords pourrait attirer l’attention une seconde ou deux. Et pour les plus acharnés des écrivains officiant dans les récits horrifiques de hordes mortes-vivantes parcourant le monde, on pourrait envisager que l’objet inspire.

Évidemment, il est même possible de connecter le clavier à une tablette, pour se donner plus encore l’impression que l’on a affaire à une vraie-fausse machine à écrire.

Cependant, le cri d’effroi, c’est le consommateur qui le poussera en apprenant que l’objet coûte 75 000 ¥ dans sa version standard. La version luxe avec quelques goodies bien sentis sera facturée 82 800 ¥ – soit respectivement 590 € et 650 € hors taxes, frais de transport et tout ce qui pourra s’ajouter.





Evidemment, cette nouvelle opération marketing débute alors qu'une nouvelle version du jeu sort, un remake de Resident Evil 2. C'est Umbrella Corporation qui touche les dividendes ?





