Rester de bois : la machine à écrire anti-distractions

Difficile de ne pas céder aux multiples distractions qu’offre internet, lorsque l’on rédige un document important – ou même d’importance moindre. Certes, une volonté de fer peut aider, mais la perspective d’une vidéo hilarante, d’une conversation, au débotté... Pour rester de glace, autant se priver de tout !







Voici donc comment réaliser une machine à écrire efficace et moderne, qui introduit les contraintes nécessaires au calme d’une rédaction concentrée. Et dans le même temps, ajoute les outils de correction orthographique que l’on ne retrouverait pas sur une machine traditionnelle.

Tout fonctionne avec deux trombones et un cure-dent, ou peu s’en faut : un mini-ordinateur modèle Raspberry Pi, un écran à base d’encre électronique et un clavier classique, et le tour est joué.

D’ailleurs, c’est dans l’écran E-Ink que tout l’intérêt réside – bien que son taux de rafraîchissement soit assez catastrophique. [NinjaTrappeur], l’homme derrière cette invention, s’est donc trouvé une boîte en bois tout ce qu’il y a de plus simple, et s’est retroussé les manches.

Sa machine a écrire lui aura coûté en tout et pour tout 180 $, pour une autonomie de 16 heures. Il s’agit bien entendu d’un tout premier prototype, et le bonhomme est à la recherche de collaborateurs pour tenter d’améliorer son projet.

Tout le montage est à retrouver ici.