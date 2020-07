Rouvrir les bibliothèques, un jeu d'équilibre délicat

Alors, oui, on peut déplorer que la France n’ait pas débloqué un plan similaire à celui des États-Unis, avec une enveloppe de 2 milliards $ . Mais on fait ce que l’on peut avec la dizaine de millions d’euros que Franck Riester, précédemment en responsabilité, a accordé à la filière livre.Alors, en attendant des jours meilleurs, on se frotte à la réalité — en se lavant les mains au gel hydroalcoolique — et l’on cherche en se grattant la tempe, les meilleures solutions . Les défis ne manquent pas, comme nous le montre JAV.Retrouver d'autres créations de JAV