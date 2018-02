Saint-Valentin : cette bibliothèque propose un rendez-vous avec des lectures

La Saint-Valentin, jour préféré des amoureux, des fleuristes et des restaurateurs, peut aussi être l'occasion d'exprimer tout son amour pour la lecture. La médiathèque d'Albertville, en Savoie, propose ainsi à ses usagers des « blind dates » avec des livres. Et le moyen d'y participer est plutôt original, puisqu'il s'agit de fausses petites annonces...

Le principe des « blind dates » avec des livres a déjà été éprouvé à plusieurs reprises : en lieu et place d'un interlocuteur inconnu qui vient vous rejoindre à une table, votre bibliothécaire ou votre libraire vous propose un ou plusieurs ouvrages dont la couverture est masquée. Ainsi, on évite les habitudes de lecture et on se lance dans une toute nouvelle aventure...

C'est ce principe qui a été repris à la médiathèque d'Albertville, avec un petit twist encore plus original : pour participer et recevoir son lot de livres, il suffit de choisir une des thématiques proposées... affichées sous forme de petites annonces !



« Grand voyant médium guérisseur » pour recoller les cœurs cassés ou sites de vente et d'échange pour rencontrer l'âme sœur autour d'une passion commune pour le cosplay historique, ces petites annonces parodiques feront chavirer les lecteurs et lectrices les plus endurcis...

Merci à Thomas Real pour les photos.