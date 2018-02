Se mettre dans la peau de Jack Kerouac en réécrivant On the Road

Dans le monde littéraire, probablement aucun autre manuscrit n’a une histoire artistique et physique aussi étrange que le roman de Jack Kerouac, On the Road. Pour célébrer le 50e anniversaire de la publication de l’ouvrage, Sebastien Laading offre à quiconque de vivre l’expérience de cette écriture.







Son projet est tout à la fois insolite et splendide. En recyclant une authentique machine à écrire Underwood Portable, de 1939, Sebastien Laading propose déjà d’être en lien avec le romancier. C’est en effet sur ce modèle que Kerouac a tapé On the Road – attention, il ne s’agit pas de la machine de Kerouac pour autant.

Posée sur une table, le cobaye est invité à s’asseoir devant l’appareil. Dans la machine a été chargé un papier télétype qui va défiler. Il suffit alors de prendre place et de taper sur la machine tout et n’importe quoi : qu’importe, car la vieille Underwood va de toute manière réécrire l’ensemble du manuscrit On the Road.

Et voici comment le public devient Kerouac. La chose est d’ailleurs aussi simple qu’elle semble : une installation électronique dissimulée va capter chaque mouvement sur le clavier. Ensuite, relié à un ordinateur, tout cela va être changé en JavaScript, avant d’être renvoyé dans un rétroprojecteur, qui va afficher lettre après lettre, le texte de Kerouac sur le papier.



Plus de renseignements sur le montage, baptisé I Am Jack, à cette adresse.