Shanghai : une bibliothèque religieusement construite dans une église

La signature de Wutopia Lab se retrouve nettement : une luminosité grandiose associée à des plaques d’acier perforées… et un lieu de recueillement, fondé en 1932 pour l’Église orthodoxe locale, qui a connu bien des vies. Tour à tour bureau, usine, entrepôt, résidence privée, l’église a finalement adopté un restaurant et un club. Évidemment, en cette période, les clients sont un peu moins nombreux.Wutopia Lab s’est inspiré des travaux passés pour aboutir à ce magasin de poésie. Et pour y parvenir, une première phase de rénovation a été enclenchée, afin de nettoyer les matériaux d’origine – piliers, décorations florales, revêtements au sol.« Je crois que cette librairie de poésie devrait devenir l’espace sacré de la ville de Shanghai. Il devrait incarner une spiritualité indépendante, sans être basé sur le dogme religieux de l’ancien site. Étant donné que le dôme ne pouvait pas être transformé, j’ai utilisé une étagère pour créer une nouvelle structure — une église dans l’église », indique Wutopia Lab.En tout, 45 tonnes d’acier ont été mobilisées, ainsi que 30 ouvriers durant près de 3 mois. Au final, 388 m2 de librairie se déploient, en attendant des lecteurs, désormais…via Uderdesignmag