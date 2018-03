Skinner's Necronomicon : les histoires de Lovecraft inspirent un livre popup

L’artiste peintre Skinner se présente comme un auteur « cauchemardesque psychédélique », et le démontre. Il vient de réaliser une édition pop-up inspirée de plusieurs livre de HP Lovecraft. The Skinner's Necronomicon frappe fort, très fort. Plusieurs versions sont proposées, mais la version luxe est épuisée. À suivre...

Premier lot, The Earth Dweller Edition, vendue 50 $ : illustrée par Skinner, elle a été conçue et produite par Proposition Press. Second lot, The Elder God Edition, ajoute un étui en acrylique personnalisé et gravé au laser, la dédicace de l’artiste et une reproduction Shambling Freak, de 22x30 cm.

Dans le pop-up, on retrouvera cinq scènes illustrant des séquences cultes des œuvres de Lovecraft, dont The Call of Cthulhu, At the Mountains of Madness, et The Dunwich Horror.

Plus de photos, et pour commander, à cette adresse.