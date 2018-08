Snoop Dogg va publier son premier livre de cuisine

Le rappeur Snoop Dogg, qui s'investit depuis plusieurs mois dans des émissions consacrées à ses autres passions, la cuisine et la marijuana, a signé son premier livre de cuisine, intitulé From Crook to Cook. Soit 50 recettes du maître de la G-funk, garanties pour « retourner la cuisine », comme l'assure le rappeur lui-même.

Promis, aucune de ces recettes n'inclut la présence de substance prohibée : From Crook to Cook propose 50 recettes totalement « cannabis-free » publiées par Chronicle Books. Tout sourire sur la couverture, Snoop Dogg partagera dans les pages du manuel ses recettes comme le gratin de macaroni au fromage, les travers de porc au barbecue ou encore les gaufres au poulet frit. De toute évidence, le niveau de difficulté n'est pas trop élevé.

Pour autant, Snoop Dogg n'est pas un amateur en cuisine, puisqu'il participe depuis quelque temps à l'émission Martha and Snoop’s Potluck Dinner Party, diffusée sur VH1, avec Martha Stewart.



Parmi les 50 recettes proposées, on retrouvera aussi des petits conseils en cas de fringales du fumeur, comme les Starbursts, des bonbons fruités, ou encore la recette de l'iconique Gin and Juice, que Snoop Dogg et Dr. Dre ont popularisé.

< >

Le titre sera publié au mois d'octobre prochain, en anglais. Dogg n'est pas le premier rappeur à se faire conseiller des cuistots, puisque 2 Chainz, Coolio et Questlove, de The Roots, ont eux aussi signé des livres de recettes.







via People