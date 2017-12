Sortez (les) couverts ! Hosanna au “traîneau” des cieux ! Joyeux Noël !

Ah, les effluves conjugués de résineux de synthèse — 4 vaporisations maximum par heure, tenir les enfants éloignés durant l’aspersion —, de dinde qui chauffe doucement, et de bouteilles de vin qui décantent… Impossible de s’y tromper, cela n’a rien à voir avec un pot de départ : c’est Noël. Et heureusement, toute la famille réunie s’apprête à manger à outrance, avec une joie non dissimulée.

Pendant que chacun s’affaire pour aménager la table, et réorganiser le plan, pour éviter d’être à côté de l’oncle divorcé, de la tante qui picole trop et de la marmaille qui fait du bruit, Maître Chereau prend l’apéritif avec le grand Barbu. Eh oui, ses relations longues comme le bras de Monkey D. Luffy lui permettent de voir du pays.



Si en la couleur Pantone 2018 sera l’ultra-violet, comme l’ont décrété les magazines de mode, le Père Noël, pour 2017, s’était aménagé non point une porte, mais toute une garde-robe de sortie ! Et à quelques heures d’enfourcher son traîneau écoresponsable (réduction garantie des gaz à effet de serre !), voici que le doute le saisit...





