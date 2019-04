Street art : quand les livres s'invitent sur les murs 

Le street art, ou comment embellir son environnement. Deux artistes néerlandais ont récemment transformé la façade ternie d’un immeuble à Utrecht en une bibliothèque de trois étages, en utilisant la technique du trompe-l’œil. Et l’illusion est spectaculaire.



via



via Facebook

À l’œuvre de cette fresque murale, Jan Is De Man et Deef Feed, deux jeunes artistes néerlandais. Le projet de transformation de ce bâtiment a été une entreprise générale. En effet, ces génies de l’art de rue ont voulu représenter leurs livres préférés, mais aussi ceux des habitants de l’immeuble d’Utrecht.



La bibliothèque comprend donc près de 50 livres, dans un panel de langues différentes. Des titres en néerlandais bien sûr, mais aussi en polonais, en allemand, en anglais, en turc et en arabe. Petit plus, quelques titres inventés qui présentent les noms des deux artistes.

< >

Une entreprise similaire avait déjà pris possession d’une façade de garage dans le Kansas City (Missouri). Le garage avait été construit en 2006 pour répondre au besoin de stationnement supplémentaire dans le centre-ville. La municipalité avait ensuite été sollicitée pour embellir la nouvelle structure.



L’idée d’une étagère de bibliothèque a émergé, et des livres géants mesurant plus de 7 mètres de haut ont pris place sur cette façade de garage.





Pour le choix des titres des ouvrages, la municipalité avait fait participer ces habitants lors d’un vote et les livres les plus récurrents ont gagné le fait d’être exposé. 22 titres sont représentés, dont Le Seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien, et Fahrenheit 451 de Ray Bradbury entre autres.





David Lee King, CC BY-NC-SA 2.0

Via This is Colossal