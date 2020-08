Studio Ghibli : des personnages en dentelle de papier

INSOLITE : visitez le musée

Ghibli depuis chez vous

< >

Basée à Hebden Bridge dans le Yorkshire en Angleterre Pippa Dyrlaga propose ses sculptures depuis 2010, alors qu’elle était encore étudiante en art contemporain. Inspirée par la nature, l’artiste a longtemps proposé des animaux de papier : oiseaux aux ailes déployés, chaque plume finement ciselée, ou serpents aux écailles blanches, figés dans une gracieuse ondulation.Mais au fil des années, Pippa a pris d’autres modèles, s’inspirant de personnages de la pop culture et notamment du studio Ghibli. On retrouve ainsi le dragon blanc du voyage de Chihiro, le golem de pierre du Château dans le Ciel, et bien entendu le toujours très rond et souriant Totoro.Si les réalisations du studio japonais sont les plus représentées, l’artiste ne s’arrête pas à cet univers et propose également des créatures d’autres franchises. On retrouve ainsi un magnifique Fuchur de Papier, le dragon de la chance au pelage blanc nacré de l’Histoire sans fin, tout en longueur.Ou encore un loup blanc issu de l’univers de Games of Thrones.Sur son site , l’auteur explique réaliser ses œuvres à partir d’une seule et même feuille de papier. Après avoir tracé le motif à l’arrière du feuillet, elle découpe délicatement au scalpel en suivant les traits de crayon, colorant ensuite les sculptures à l’acrylique pour leur donner vie. Il s’agit d’un travail long et délicat et chaque réalisation est le fruit de plusieurs heures d’intense concentration. On ne saurait trop conseiller de visiter son compte Instagram