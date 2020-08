Tableaux détournés durant le confinement : le génie créatif du net

< >



N’ayant de fait plus que cela à faire, les internautes avaient joué à fond la carte du #gettymuseumchallenge. On embarquait un balai, une toile de jute et trois potes et des accessoires : voici que se rejouait la scène du Souper à Emmaüs de Caravage. Ou pas loin.Eh bien, figurez-vous qu’un livre s’apprête à réunir les plus fameux efforts de reconstitution réalisés. Et depuis mars, cela n’a pas manqué : plus de 100.000 personnes ont en effet participé, avec des versions revisitées proprement délicieuses autant que scandaleuses, de tableaux prestigieux.Mais il faut avant tout souligner que l’ingéniosité a été totale — preuve qu’il suffit de coincer des humains chez eux pour leur rendre le sourire…Les bénéfices de la vente du livre seront reversés à Artist Relief, une organisation de soutien américaine, indique Creative Review