Taïwan : cette librairie dans le noir met en lumière chaque livre

Dans les librairies, l'un des principaux défis est sans aucun doute de mettre en valeur chaque livre, pour qu'il trouve le plus rapidement possible son lecteur. En période de surproduction, rien de plus difficile, et les tables ou étagères sont rapidement surpeuplées. À Taïwan, cette librairie propose une solution pour le moins radicale : toute l'établissement est dans la pénombre, avec des éclairages dirigés sur les livres.

La librairie Wu Guan Books, à Kaohsiung, Taïwan, a adopté une décoration un peu particulière : la pénombre ! En effet, l'enseigne a choisi de limiter l'éclairage entre ses murs pour concentrer l'attention des visiteurs sur les livres eux-mêmes, dont les couvertures sont éclairées.

Cette disposition particulière a plusieurs avantages, selon les libraires : d'abord, rappeler que le centre de la boutique reste la lecture et les livres, mais aussi faire en sorte que chaque lecteur se sente à l'aise en le soulageant de l'éventuel regard de son voisin. Ainsi, chacun peut lire ce qu'il souhaite, sans se soucier de la manière dont il sera jugé ! Enfin, avec cet éclairage, les livres semblent littéralement léviter.

La contrepartie, bien sûr, est l'accessibilité de la boutique : il faudra avoir plus de 18 ans pour y rentrer, afin d'éviter les enfants perdus ou à l'origine de mauvaises blagues, mais aussi maintenir le calme dans la boutique. Les animaux sont interdits, tout comme les flashs de téléphones portables : il faut savoir jouer le jeu... Attention, on est aussi filmés à l'intérieur de la librairie, pour se prémunir des vols.

Les 185 m2 de la boutique proposent des espaces plus éclairés pour s'arrêter et feuilleter tranquillement un livre. Le cabinet d'architectes Chu Chih-Kang studio est à l'origine du design de la librairie, avec Chu Chih-Kang et Lin Tan-Hua eux-mêmes à la manœuvre.

via Design Boom