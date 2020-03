Tchoupi “sort sans attestation”, et autres parodies coronavirusées

Et drame, y'en n'a plus au supermarché...?













Heureusement, internet fourmille de solutions inutiles donc indispensable pour faire passer le temps. Si l’on connaissait le générateur de couverture des albums de Gilbert Delahaye et Marcel Marlier, la célébrissime Martine, d’autres héros de la littérature jeunesse ont eu droit à leurs propres détournements.Un petit exemple vaut mieux qu’un long discours — et les petits facétieux pourront s’amuser ici avec l’héroïne.Rappelons tout de même que l’éditeur de Martine, Casterman avait fait initialement fermer le site permettant de s’offrir le titre que l’on souhaitait. C’était un 18 novembre 2007… mais moins de deux ans plus tard, l’aventure reprenait.Reste donc que d’autres personnages de la littérature jeunesse – Petit ours brun connut ainsi son quart d’heure numérique de gloire avec des couvertures revues et corrigées.T’choupi, le bébé manchot de Thierry Courtin, avait déjà écopé de ces remix assez iconoclastes. Pas de raison qu’en période de Covid-19, les internautes n’y reviennent pas. Et voici justement une salve salutaire d’humour, parfois grinçant, où le petit animal est remis en scène, avec une tout autre orientation…Pour les plus nostalgiques, un générateur Batman & Robin existe également, où le Chevalier noir colle une torgnole à son fidèle second. Là encore, de grandes réalisations à attendre… et certains ne se sont pas privés :