Tea time : de minutieuses aquarelles sur des sachets de thé

La vie d'illustrateur est difficile, et l'on tire parfois le diable par la queue : le matériel coûte par ailleurs assez cher, mais Ruby Silvious a trouvé une solution ingénieuse, économique et même écologique. L'illustratrice utilise ainsi des sachets de thé pour y peindre des aquarelles minutieuses et détaillées, malgré les dimensions...

Après usage, Ruby Silvious déplie les sachets de thé, ou non, mais conserve leur ficelle et la dénomination, pour le clin d'œil. Ensuite, elle laisse libre cours à son imagination et à son envie du moment pour y faire apparaitre un paysage, un animal, une plante, un objet ou encore un personnage.

En 2017, Ruby Silvious fut hébergé dans le cadre d'une résidence d'artiste, en France, à Hyères, sur la Côte d'Azur, par LM Studio : elle en tira Printemps en Provence : 26 Days of Tea in France, soit 26 sachets de thé peints et exposé en mai 2017. Au fil de ses résidences, au Japon ou en Espagne, elle a découvert d'autres sortes de thé et signé d'autres petites œuvres...

L'illustratrice s'est d'ailleurs adaptée aux destinations, en privilégiant par exemple un style et des sujets plus orientaux lors de son passage au Japon, incluant même un travail d'origami.

Il est possible de retrouver les créations de Ruby Silvious sur son site internet